В Госдуме предложили решение проблемы растущих долгов россиян

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Депутаты подготовили поправки в законодательство, которые помогут решить проблему роста задолженности россиян по кредитам, заявила зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко. Об этом сообщает News.ru.

Она отметила, что проблема роста кредитных обязательств граждан перед банками остается актуальной. Потеря работы и снижение доходов россиян в связи с пандемией негативно повлияли на возможности выплаты долгов гражданами. При этом, по мнению Костенко, данную проблему можно решить только комплексным способом, а такие разовые процедуры, как кредитная амнистия, неспособны изменить ситуацию.

"Мы предлагаем два пути решения проблемы роста кредитных долгов: во-первых, необходимо установить обязательную процедуру реструктуризации кредитной задолженности (сегодня она является правом, но не обязанностью банка. – прим. ред.) при определенных законом объективных обстоятельствах. К примеру, в случае потери работы, снижения доходов и так далее", – заявила Костенко.

При этом в случае взыскания долгов через суд при удержании половины доходов должника приставами и другими исполнителями судебного решения необходимо, чтобы у последнего оставались денежные средства в размере прожиточного минимума.

"Обеспечение доступа граждан-должников к средствам в размере прожиточного минимума при удержании их долгов также стимулирует участников финансового рынка (банки, микрофинансовые организации и прочие) к более ответственному кредитованию, при котором будут учитываться реальные доходы граждан, из которых будет возможно выплачивать кредиты, в том числе и на стадии принудительного взыскания долгов", – подчеркнула депутат.

Костенко пояснила, что указанные предложения уже находятся на рассмотрении Госдумы.

Как сообщалось, долговая нагрузка россиян в 2020 году достигла максимума за восемь лет. Кредитные обязательства есть более чем у половины работающих россиян, то есть почти у 40 миллионов человек. На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов составляла 10,6 процента.