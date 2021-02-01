Путин заявил, что программы поддержки кредитования в пандемию носят временный характер

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Владимир Путин заявил, что программы поддержки кредитования, которые вводили во время пандемии, могут носить только временный характер.
"Заметное влияние оказали государственные программы поддержки, также отмечу важные и востребованные решения со стороны Центрального Банка России, которые упростили требования к работе банков. При сохранении общей надежности кредитно-финансовой системы дали возможность банкам гибко и адресно действовать в этот сложный период. Учитывая ситуацию и у отдельных клиентов, и в рамках целых отраслей реального сектора, мы делали все это вместе с вами", – отметил российский лидер во время совещания о ситуации в банковской сфере.
При этом Путин подчеркнул, что подобные антикризисные экстраординарные решения могут быть только временными. Глава государства добавил, что срок действия программ поддержки кредитования также ограничен.
Кроме того, Путин обратил внимание, что банковская система сыграла важную роль в преодолении экономических последствий COVID-19.
"Целый набор инструментов поддержки, который мы предусмотрели для предприятий, компаний, реального сектора экономики, для российских семей в это непростое, прямо скажем, время, был завязан на участии банков", – пояснил он.
Ранее Владимир Путин назвал основной задачей выход из бедности в России. По его словам, за последние 40 лет сделать это удалось больше чем миллиарду человек.
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