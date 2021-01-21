Путин призвал обсудить меры по выравниванию цен на жилье

14:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил обсудить меры по выравниванию цен на недвижимость в связи с дисбалансом на рынке жилья в ряде регионов России. Об этом сообщает ТАСС.
"В отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость", – отметил президент.
Он подчеркнул, что в некоторых регионах в настоящее время не хватает доступных квартир.
"В этой связи предлагаю обсудить, что нужно сделать для того, чтобы выровнять ценовую ситуацию на рынке, в том числе с помощью увеличения предложения жилья", – сказал Путин.
Президент заявил, что рассчитывает услышать о конкретных мерах и действиях на этот счет.
Ранее Путин призвал своевременно реагировать на необоснованный рост цен на жилье. Соответствующее заявление глава государства сделал на заседании Госсовета. Глава государства подчеркнул, что правительственная программа по субсидированию процентных ставок по ипотеке до 6,5% работает, однако в случае роста цен на жилье усилия властей, направленные на обеспечение жильем россиян, могут существенно пострадать.
Стоимость на недвижимость выросла за последний год
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