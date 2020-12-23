15:00
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Владимир Путин призвал своевременно реагировать на необоснованный рост цен на жилье. Соответствующее заявление глава государства сделал на заседании Госсовета.
"На это нужно самым внимательным образом смотреть и соответствующим образом реагировать. Имею в виду прежде всего возможности отрасли", – заявил Путин.
Глава государства подчеркнул, что правительственная программа по субсидированию процентных ставок по ипотеке до 6,5% работает, однако в случае роста цен на жилье усилия властей, направленные на обеспечение жильем россиян, могут существенно пострадать.
"И если цены на жилье будут расти, то тогда значительная часть наших усилий, направленная на то, чтобы обеспечить жильем большее количество граждан, если не сведется к нулю, то, во всяком случае, эти усилия серьезно пострадают", – сказал президент.
Ранее стало известно, что документы на оформление льготной ипотеки в Москве подали более 170 тысяч раз. Как заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, отсчет ведется с момента старта программы.
Программу льготной ипотеки в РФ продлили
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