Эксперт предупредил, что ипотека может стать недоступной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 2020 году россияне взяли рекордное количество ипотечных кредитов – 1,7 миллиона на сумму 4,3 триллиона рублей, сообщает "Коммерсант". Отмечается, что это абсолютный рекорд в истории ипотечного рынка России.

По данным экспертов, высокому спросу способствовало сильное падение ставок, которое привело также к резкому увеличению рефинансирования. При этом специалисты считают, что в 2021 году ожидается снижение объемов выдач. Они связывают это со слабым ростом доходов россиян и с тем, что дальнейшего снижения ставок не ожидается.

Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень заявил, что основным вопросом года станет способность строительного рынка удовлетворить спрос без резкого повышения цены на недвижимость.

Он подчеркнул, что если до определенного момента компенсировать влияние роста стоимости жилья на размер ипотечного платежа могло увеличение срока кредитования, то если цены будут расти, ипотека может стать недоступной для значительного числа потенциальных заемщиков.

Ранее эксперты спрогнозировали ставки по ипотеке в 2021 году. По мнению специалистов, многое зависит от действий по ключевой ставке.

27 октября 2020 года кабмин продлил программу льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.