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Москва 24

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Общество

07:44

В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты

экономика общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Минпромторг предложил оказать наиболее нуждающимся категориям граждан продовольственную поддержку. Доклад с данной инициативой направил в правительство заместитель главы министерства Виктор Евтухов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в кабмине.

Как уточняется, документ был направлен в правительство еще в декабре 2020 года.

Суть разработок заключается в том, чтобы каждый месяц переводить нуждающимся гражданам деньги на покупку отечественных продуктов питания.

В материале говорится, что в список лиц, которым окажут поддержку, могут войти беременные и кормящие женщины, дети всех возрастов, а также люди, находящиеся в учреждениях соцсферы.

При этом в Минпромторге уточнили, что вопрос реализации предложенных мер в правительстве пока не обсуждают.

Ранее Владимир Путин назвал основной задачей выход из бедности. По словам главы государства, больше миллиарда человек вышли из бедности за последние 40 лет. Помимо того, президент назвал социально-экономические проблемы ключевым вызовом для всего мира.

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