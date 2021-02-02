В Минпромторге предложили переводить нуждающимся деньги на продукты

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Минпромторг предложил оказать наиболее нуждающимся категориям граждан продовольственную поддержку. Доклад с данной инициативой направил в правительство заместитель главы министерства Виктор Евтухов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в кабмине.

Как уточняется, документ был направлен в правительство еще в декабре 2020 года.

Суть разработок заключается в том, чтобы каждый месяц переводить нуждающимся гражданам деньги на покупку отечественных продуктов питания.

В материале говорится, что в список лиц, которым окажут поддержку, могут войти беременные и кормящие женщины, дети всех возрастов, а также люди, находящиеся в учреждениях соцсферы.

При этом в Минпромторге уточнили, что вопрос реализации предложенных мер в правительстве пока не обсуждают.

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