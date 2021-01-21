Путин призвал оперативно принимать эффективные решения по экономике

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Владимир Путин заявил, что в связи с пандемией в экономике сохраняются факторы нестабильности, поэтому необходимо с предельной оперативностью принимать эффективные решения, улучшающие положение граждан и предприятий.

Президент отметил, что факторы нестабильности экономического развития вызваны вынужденными ограничениями и нарушением глобальных торговых связей.

"В этих условиях важно максимально оперативно, своевременно принимать решения, которые будут востребованы бизнесом и гражданами, дадут реальный позитивный эффект для предприятий, организаций, регионов и для всей страны в целом", – сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Ранее Путин заявил, что цены на продукты в России выросли больше инфляции. Президент призвал кабмин снова обсудить эту проблему с учетом итогов января и подчеркнул, что инфляция по итогам года немного ускорилась, превысив целевой ориентир Центробанка, и составила 4,9%. По отдельным группам товаров цены выросли еще заметнее – на 6,7%, добавил он.