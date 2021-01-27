Минфин РФ обеспокоен количеством регионов с ростом цен на жилье

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В Министерстве финансов РФ выразили беспокойство, связанное с ростом цен на жилье в ряде регионов. По словам замминистра Алексея Моисеева, решение о продлении льготной ипотеки на новостройки под 6,5% должно сопровождаться мерами по недопущению дальнейшего увеличения стоимости недвижимости.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5% была запущена весной прошлого года в рамках антикризисных мер. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили ее до 1 июля 2021 года.

Глава министерства строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин ранее сообщил, что ведомство выступает за дальнейшее продление программы.

"Пока никакое решение еще не принималось. По этому вопросу его будет принимать глава государства. Варианты рассматриваются разные", – сказал Моисеев.

Ранее Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам предложил обсудить меры по выравниванию цен на недвижимость в связи с дисбалансом на рынке жилья в ряде регионов России.