Аналитики заявили о максимальном в январе росте цен на еду за пять лет

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Цены на продукты в России в январе этого года выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитическую службу международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Аналитики рассказали, что цены в основном поднялись в регионах с небольшими доходами, а также с большой долей личных трат на еду. Так, наиболее ощутимое подорожание продуктов зафиксировали в Дагестане, где рост цен составил 10,85%.

Далее следуют Саратовская область (10,2%), Адыгея (9,7%), Рязанская область (9,24%), Кабардино-Балкария (9,06%), Хакасия (9,04%), Калмыкия (8,96%), Калужская область (8,78%) и Северная Осетия (8,77%).

При этом меньше всего продукты подорожали на Чукотке (на 3%), в Ненецком автономном округе (4,5%), Томской области (4,7%), Якутии (5%), на Камчатке и Москве (5,1%), Мурманской области (5,2%), Новосибирской области (5,3%), Ямало-Ненецком автономном округе (5,75%) и Ленинградской области (5,77%).

Аналитики также отдельно отметили рост цен за год на сахар-песок (на 64%), подсолнечное масло (26,2%), куриные яйца (18%), а также плодоовощную продукцию (16,3%) и макароны (12,9%).

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) рассказали, что российские ретейлеры принимают меры для предотвращения резкого изменения цен на продукты в магазинах при повышении закупочных цен по объективным причинам.

В декабре 2020 года на ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин отметил, что его задела проблема с ценами на продукты. Он подчеркнул, что в 2020 году в России может быть рекордный урожай, а стоимость хлеба и макарон продолжает расти.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений о стабилизации цен на продукты. Среди них, в частности, был документ о заключении соглашений по ценам на сахар и масло. Кроме того, постановлениями устанавливается тарифная квота на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

