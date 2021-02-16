В Минсельхозе отреагировали на призыв поднять цены на колбасу и сосиски

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В министерстве сельского хозяйства прокомментировали призыв производителей увеличить цены на колбасы и другую готовую мясную продукцию. Там отметили, что в последние годы в стране активно развивается мясная отрасль, что благотворно влияет на сохранение уровня цен. Об этом сообщает РИА Новости.

"Высокая обеспеченность внутреннего рынка основными видами мяса способствует сохранению стабильного уровня цен", – пояснили в Минсельхозе.

Также отмечается, что снизить затраты животноводческих предприятий на корм помогут и таможенно-тарифные меры регулирования зерна и масличных. Это понизит себестоимость производства и сохранит уровень цен.

В министерстве добавили, что обращений мясопереработчиков по поводу роста цен на сырье не поступало.

Ранее СМИ сообщали, что в России могут вырасти цены на колбасу и сосиски. С предложением увеличить стоимость товара к торговым сетям обратились мясопереработчики. Они попросили увеличить цену продукта на 10–15% из-за подорожания свинины и мяса курицы.

Один из крупных переработчиков мяса заявил, что за год цена тушки бройлера первой категории выросла с 92 до 138 рублей. При этом килограмм свинины подорожал с 119 до 138 рублей.

Также сообщалось, что оптовая стоимость минтая в России упала до минимума за последние несколько лет. По данным ФГУП "Нацрыбресурсы" Росрыболовства, цены вернулись на уровень 2017 года.

Помимо этого, отмечалось, что российские ретейлеры столкнулись с нехваткой бананов. Уточнялось, что в четвертом квартале прошлого года импорт бананов в страну сократился на 3,6% – до 391,2 тысячи тонн.