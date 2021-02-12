Оптовые цены на минтай в РФ упали до минимума за последние несколько лет

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В феврале оптовая цена на минтай на Дальнем Востоке упала до минимальных значений за последние несколько лет, следует из данных ФГУП "Нацрыбресурсы" Росрыболовства. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что в начале февраля оптовая цена минтая на Дальнем Востоке держалась в районе 65 рублей за килограмм. Для сравнения – ровно год назад, в начале февраля 2020 года, он стоил 102 рубля за килограмм. Таким образом, цены вернулись на уровень 2017 года, когда стоимость килограмма минтая перевалила за 60 рублей.

Главной причиной такого падения цен, начавшегося в январе, Росрыболовство называет проблемы со сбытом рыбы Китаю – основному потребителю российской рыбы, на чью долю приходится порядка 70% всего экспорта. Недавно власти КНР ввели карантинные ограничения на ввоз минтая.

Как отметил президент Ассоциации организаций продуктового сектора Михаил Синев, дальнейшая ситуация будет зависеть от действий Китая. Если ограничения в портах на ввоз рыбы будут сняты, то оптовая цена вновь резко поднимется, а если нет, то цена продолжит падать.

Повлияет ли падение оптовых цен на повышение доступности минтая для потребителей, пока непонятно. До сих пор розничная цена на него только поднималась. По данным исследовательской компании GfK, розничные цены на минтай с прошлого года выросли на 6%, до 305 рублей за килограмм.

По словам основателя сети рыбных магазинов-кафе "Моремания" Виталия Корнева, падение оптовых цен на минтай на Дальнем Востоке вызовет и падение розничных цен, но проявится оно лишь через несколько месяцев. Отмечается, что некоторое снижение закупочных цен торговая сеть "Магнит" зафиксировала только в феврале.

Ранее Росстат сообщил, что в России с 26 января по 1 февраля ускорилось подорожание водки с 0,1 до 0,2% по сравнению с данными предыдущей недели, а рост цен на огурцы ускорился с 2,4 до 6,9%. Средний рост цен на плодоовощную продукцию за неделю увеличился с 1,4 до 1,6%. Также отмечается рост темпов подорожания свежей белокочанной капусты (1,3 против 0,6%), репчатого лука (1,5 против 1,3%) и моркови (2,4 против 2,2%).