Названы опасные полезные продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Многие продукты, которые принято считать полезными, на самом деле могут быть вредны и опасны, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Она пояснила, что продуктов, которые могут навредить здоровью, насчитывается множество. Однако возможная опасность кроется в количестве съеденного или выпитого и индивидуальных особенностей организма.
"Начнем с молока. Существует аллергия на молоко. Дети иногда страдают непереносимостью молочного белка. Существует такая болезнь, как лактазная недостаточность: в организме не вырабатывается фермент. Эта непереносимость бывает как наследственной, так и сформировавшейся. Ценный продукт, молоко, идет человеку во вред", – сказала эксперт.
Еще одним потенциально вредным продуктом является йогурт, который часто в рекламе преподносят как полезный продукт, улучшающий работу желудочно-кишечного тракта. По словам Соломатиной, в йогуртах содержится переработанная и хорошо усваивающаяся лактоза, однако они часто изобилуют красителями и консервантами. Лактобактерии в йогурте, по словам доктора, мертвы и не приносят никакой пользы, а химия и вовсе вредит.
Диетолог отметила, что мясо содержит витамин B12, необходимый для производства крови и правильной работы нервной системы, а железо, которое содержится в красном мясе, необходимо для дыхания тканей и нормального обмена веществ. Однако частое употребление этого продукта грозит раком кишечника, поскольку мясо переваривается долго и не полностью, выделяя токсины.
"Морская рыба содержит жирные кислоты омега-3. Очень ценятся семга, форель. Но ценные породы рыб растят на искусственных фермах, где для быстрого набора веса используют комбикорм, а для предотвращения болезней – антибиотики. Ценной омеги-3 в подобной рыбе нет. Более того, она может быть вредна, если с избытком набрала химии. Это же касается и диетического тунца, который, помимо прочего, с возрастом может копить ртуть", – заявила Соломатина.
Опасность пресноводной рыбы вызвана тем, что она может содержать гельминтов. Особенно опасной, по словам врача, является плохо прожаренная, недоваренная и вяленая рыба. Также Соломатина обратила внимание на каши, которые считаются продуктом здорового питания. Некоторые из них, например овсянка, содержат хитиновую кислоту, которая способствует вымыванию из организма железа и кальция.
"Фрукты считаются источником витаминов, ими с избытком потчуют детей. Но сегодня ягоды и фрукты часто привозят издалека, для сохранности их обрабатывают фунгицидами, которые, попав в организм, ослабляют иммунитет и могут вызывать онкологию, не говоря уже про аллергию", – рассказала Соломатина, отметив, что фруктовые соки тоже могут быть вредны из-за избытка сахара.
Морковь, редис и другие корнеплоды могут содержать много нитратов и азотистую кислоту, которые превращаются в канцерогены. Зелень, которую принято считать источником клетчатки, может спровоцировать воспалительные процессы, сообщила врач.
Ранее австралийский врач-диетолог Сьюзи Баррелл рассказала, чем может быть опасно чрезмерное употребление здоровой пищи. По ее словам, в некоторых из таких продуктов содержится большое количество калорий, углеводов и сахара. Такая пища принесет пользу только при соблюдении размера порции, отмечает эксперт.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: