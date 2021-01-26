Названы опасные полезные продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Многие продукты, которые принято считать полезными, на самом деле могут быть вредны и опасны, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Она пояснила, что продуктов, которые могут навредить здоровью, насчитывается множество. Однако возможная опасность кроется в количестве съеденного или выпитого и индивидуальных особенностей организма.

"Начнем с молока. Существует аллергия на молоко. Дети иногда страдают непереносимостью молочного белка. Существует такая болезнь, как лактазная недостаточность: в организме не вырабатывается фермент. Эта непереносимость бывает как наследственной, так и сформировавшейся. Ценный продукт, молоко, идет человеку во вред", – сказала эксперт.

Еще одним потенциально вредным продуктом является йогурт, который часто в рекламе преподносят как полезный продукт, улучшающий работу желудочно-кишечного тракта. По словам Соломатиной, в йогуртах содержится переработанная и хорошо усваивающаяся лактоза, однако они часто изобилуют красителями и консервантами. Лактобактерии в йогурте, по словам доктора, мертвы и не приносят никакой пользы, а химия и вовсе вредит.

Диетолог отметила, что мясо содержит витамин B12, необходимый для производства крови и правильной работы нервной системы, а железо, которое содержится в красном мясе, необходимо для дыхания тканей и нормального обмена веществ. Однако частое употребление этого продукта грозит раком кишечника, поскольку мясо переваривается долго и не полностью, выделяя токсины.

"Морская рыба содержит жирные кислоты омега-3. Очень ценятся семга, форель. Но ценные породы рыб растят на искусственных фермах, где для быстрого набора веса используют комбикорм, а для предотвращения болезней – антибиотики. Ценной омеги-3 в подобной рыбе нет. Более того, она может быть вредна, если с избытком набрала химии. Это же касается и диетического тунца, который, помимо прочего, с возрастом может копить ртуть", – заявила Соломатина.

Опасность пресноводной рыбы вызвана тем, что она может содержать гельминтов. Особенно опасной, по словам врача, является плохо прожаренная, недоваренная и вяленая рыба. Также Соломатина обратила внимание на каши, которые считаются продуктом здорового питания. Некоторые из них, например овсянка, содержат хитиновую кислоту, которая способствует вымыванию из организма железа и кальция.

"Фрукты считаются источником витаминов, ими с избытком потчуют детей. Но сегодня ягоды и фрукты часто привозят издалека, для сохранности их обрабатывают фунгицидами, которые, попав в организм, ослабляют иммунитет и могут вызывать онкологию, не говоря уже про аллергию", – рассказала Соломатина, отметив, что фруктовые соки тоже могут быть вредны из-за избытка сахара.

Морковь, редис и другие корнеплоды могут содержать много нитратов и азотистую кислоту, которые превращаются в канцерогены. Зелень, которую принято считать источником клетчатки, может спровоцировать воспалительные процессы, сообщила врач.

Ранее австралийский врач-диетолог Сьюзи Баррелл рассказала, чем может быть опасно чрезмерное употребление здоровой пищи. По ее словам, в некоторых из таких продуктов содержится большое количество калорий, углеводов и сахара. Такая пища принесет пользу только при соблюдении размера порции, отмечает эксперт.