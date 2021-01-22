Специалист рассказала об опасности чрезмерного употребления здоровой пищи

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Австралийский врач-диетолог Сьюзи Баррелл рассказала, чем может быть опасно чрезмерное употребление здоровой пищи, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По ее словам, в некоторых из таких продуктов содержится большое количество калорий, углеводов и сахара. Такая пища принесет пользу только при соблюдении размера порции, отмечает эксперт.

К примеру, Баррелл советует осторожнее относиться к чрезмерному приему смузи, так как в нем может быть до 800 килокалорий и 80 граммов сахара. Поэтому его употребление приравнивается к полноценному приему пищи.

Бурый рис также является калорийным продуктом. В одной чашке крупы содержится 40 граммов углеводов.

Сухофрукты, которые часто можно встретить в магазинах здорового питания, могут содержать большое количество сахара. Врач считает, что в таком случае лучше отдавать предпочтение свежим фруктам.

Ранее нутрициолог Марк Гилберт рассказал о правилах питания, которые способны улучшить здоровье и продлить жизнь. По его словам, в первую очередь важно сократить потребление калорий, что поможет замедлить старение и защитить от развития рака, диабета и болезни Альцгеймера.