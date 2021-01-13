Диетолог перечислила простые правила для похудения

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Нутрициолог-диетолог Тамара Вилнер рассказала, что для сброса лишних килограммов необходимо воздержаться от употребления алкоголя, соков, газировки и молочного шоколада, передает издание The Sun.

"Если вы любите сладкое, замените молочный или белый шоколад на 70-процентный темный шоколад", – добавила диетолог.

Специалист также посоветовала каждый день начинать с небольшой десятиминутной прогулки или легких физических упражнений. Людям с сидячей работой Вилнер рекомендовала раз в час делать легкие упражнения для разминки.

Ранее врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Юлия Чехонина рассказала, как после новогодних каникул правильно вернуться в форму. Она посоветовала заменить колбасные изделия на натуральные продукты, а также добавить в свой рацион заливные рыбные, мясные блюда и каши.

Также специалист отметила, что в процессе похудения можно применять систему разгрузочных дней. При этом стоит следить за количеством потребляемого белка и выпиваемой жидкости. В день нужно употреблять не менее 1,5 литра, уточнила Чехонина.