Диетолог перечислила простые правила для похудения

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Нутрициолог-диетолог Тамара Вилнер рассказала, что для сброса лишних килограммов необходимо воздержаться от употребления алкоголя, соков, газировки и молочного шоколада, передает издание The Sun.
"Если вы любите сладкое, замените молочный или белый шоколад на 70-процентный темный шоколад", – добавила диетолог.
Специалист также посоветовала каждый день начинать с небольшой десятиминутной прогулки или легких физических упражнений. Людям с сидячей работой Вилнер рекомендовала раз в час делать легкие упражнения для разминки.
Ранее врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Юлия Чехонина рассказала, как после новогодних каникул правильно вернуться в форму. Она посоветовала заменить колбасные изделия на натуральные продукты, а также добавить в свой рацион заливные рыбные, мясные блюда и каши.
Также специалист отметила, что в процессе похудения можно применять систему разгрузочных дней. При этом стоит следить за количеством потребляемого белка и выпиваемой жидкости. В день нужно употреблять не менее 1,5 литра, уточнила Чехонина.
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