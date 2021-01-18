Диетолог назвала продукты, которые помогут похудеть

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Диетолог Лола Биггс рассказала, что с помощью добавления в рацион питания овощей, ягод и рыбы можно сбросить лишние килограммы, сообщает "Мир 24".
По словам специалиста, в день рекомендуется съедать не менее пяти разных овощей. При этом особое внимание она рекомендовала уделить брокколи. Биггс уточнила, что брокколи является хорошим углеводом с высоким содержанием клетчатки.
"Брокколи изобилует витаминами и минералами, важными для здоровья кожи, включая витамины А, С и цинк, а также лютеин, который помогает защитить кожу от окислительных процессов, от которых она становится сухой и морщинистой", – заявила специалист.
Также, по словам диетолога, не менее полезным считается авокадо, которое содержит в себе антиоксиданты, витамин Е и клетчатку. Авокадо играет огромную роль в поддержании концентрации, а также обладает противовоспалительными свойствами и помогает предотвратить потерю влаги в коже, уточнила специалист.
Помимо этого, Биггс посоветовала чаще добавлять в еду темные ягоды, такие как вишня, черника, бузина и смородина. Они помогут снизить различные воспаления, а также положительно повлиять на уровень холестерина и кровяного давления.
Также важными продуктами для организма человека, по словам Биггс, являются лосось, форель, скумбрия и сардина. Она подчеркнула, что эта рыба выполняет жизненно важную роль в структуре и внешнем виде кожи, а также предотвращает потерю влаги.
"Лосось, форель, скумбрия и сардина богаты омега-3 и омега-6 жирными кислотами, которые помогают коже выглядеть молодой, а волосам – блестеть. Также рыба помогает минимизировать воспаление и повреждение коллагена от ультрафиолетовых лучей", – добавила Биггс.
В качестве специи диетолог рекомендовала выбирать куркуму. Специалист отметила, что она является мощным антиоксидантом, противовоспалительным и коллагеностимулирующим средством. По ее словам, добавлять специю можно в чай, тофу, омлет, при готовке овощных салатов или других блюд.
"Куркума может помочь защитить от преждевременного старения, поддержать заживление кожи и обновление клеток, а также улучшить хорошую циркуляцию в коже, что позволяет питательным веществам достигать клеток", – подчеркнула диетолог.
Ранее нутрициолог-диетолог Тамара Вилнер рассказала, что для сброса лишних килограммов необходимо воздержаться от употребления алкоголя, соков, газировки и молочного шоколада. Она рекомендовала заменить белый шоколад на 70-процентный темный.
Специалист также посоветовала каждый день начинать с небольшой десятиминутной прогулки или легких физических упражнений. Людям с сидячей работой Вилнер рекомендовала раз в час делать легкие упражнения для разминки.
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