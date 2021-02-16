СМИ предупредили о возможном росте цен на колбасу

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В России могут вырасти цены на колбасу. Об этом заявили представители крупных торговых сетей в беседе с журналистами газеты "Коммерсант".

С предложением увеличить стоимость товара к торговым сетям обратились мясопереработчики. Они попросили увеличить цену продукта на 10–15% из-за подорожания свинины и мяса курицы.

Один из крупных переработчиков мяса заявил изданию, что за год цена тушки бройлера первой категории выросла с 92 до 138 рублей. При этом килограмм свинины подорожал с 119 до 138 рублей.

Ситуацию с ценами прокомментировали в Минсельхозе России. Там заверили, что в начале нынешнего года цены на свинину и мясо птицы уменьшились. По этой причине просьбы мясопереработчиков о повышении цен не имеют должных оснований.

Ранее сообщалось, что оптовая стоимость минтая в России упала до минимума за последние несколько лет. По данным ФГУП "Нацрыбресурсы" Росрыболовства, цены вернулись на уровень 2017 года.