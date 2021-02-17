В АКОРТ рассказали о мерах ретейлеров по сдерживанию резкого роста цен на продукты

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Российские ретейлеры принимают меры для предотвращения резкого изменения цен на продукты в магазинах при повышении закупочных цен по объективным причинам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

"Все поступающие от производителей и поставщиков запросы на изменение закупочных цен тщательно рассматриваются торговыми сетями на предмет обоснованности. В случае если причины повышения цен объективны, торговые сети идут на повышение закупочных цен, одновременно максимально сдерживая изменения на полках за счет собственных ресурсов и избегая резкой коррекции цен", – сказали в ассоциации.

Ранее сообщалось, что в России могут вырасти цены на куриные яйца и мясо птицы. В Минэкономразвития заявили, что с ноября 2020 года по январь 2021-го стоимость указанных товаров выросла на 5,6%.

Специалисты АКОРТ отметили, что изменения закупочных цен на яйца и мясо птицы могли произойти из-за сокращения объемов продукции в результате сезонного фактора и из-за массового распространения птичьего гриппа.

В Минсельхозе позднее сообщили, что в настоящий момент в России нет предпосылок для заметного роста цен на яйца и мясо птицы. В ведомстве уточнили, что, по прогнозу, их стоимость в текущем году останется в рамках продовольственной инфляции. При этом в министерстве не исключили роста отпускных цен на мясо птицы и яйца в краткосрочной перспективе.

В российских магазинах могут появиться овощи "экономкласса"

Также появилась информация, что картофель и морковь подорожали в рознице более чем на треть. По данным Росстата, в стране средняя цена за один килограмм картофеля в рознице по итогам первых пяти недель 2021 года изменилась на 40%. По сравнению с 2019 годом цена увеличилась с 22,2 до 30,9 рубля. В цене также увеличились морковь (на 34%), помидоры (20%), огурцы (16%) и репчатый лук (10%), передает РБК.

В Минсельхозе сообщили агентству, что на стоимость картофеля повлияло снижение его производства в 2020 году из-за неблагоприятных погодных условий. При этом поставщики картофеля отмечают, что в прошлом году также произошло ухудшение качества продукции.

В связи с возникшими проблемами участники рынка картофеля выступали с предложением снизить требования для продукции в российских торговых сетях, допустив к продаже картошку более мелкого калибра, чтобы стабилизировать цены на нее как на товар класса "эконом".

В декабре 2020 года на ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин отметил, что его задела проблема с ценами на продукты. Он подчеркнул, что в 2020 году в России может быть рекордный урожай, а стоимость хлеба и макарон продолжает расти.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений о стабилизации цен на продукты. Среди них, в частности, был документ о заключении соглашений по ценам на сахар и масло. Кроме того, постановлениями устанавливается тарифная квота на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

