В России могут вырасти цены на куриные яйца и мясо птицы

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Цены на куриные яйца и мясо птицы в России могут увеличиться в связи с распространением птичьего гриппа, ростом стоимости кормовой базы и спросом. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным издания, производители мяса птицы и яиц направили предложения российским торговым сетям повысить цены на товары до 10%. Одной из причин стал рост стоимости кормовой базы. Как заявил глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, составляющие кормов подорожали на 30–100%. Кроме того, происходит сокращение поголовья на фоне увеличения спроса.

"Спрос на птицу со стороны сетей сегодня высокий. Несмотря на повышение цен на отдельные товарные позиции, это мясо остается одним из наиболее экономически доступных источников животного белка", – пояснил Юшин.

Замгендиректора Росптицесоюза Елена Степанова сообщила, что за февраль по сравнению с январем текущего года цены на яйца и мясо птицы в среднем выросли на 6%. В Минэкономразвития заявили, что с ноября 2020 по январь 2021 года стоимость указанных товаров выросла на 5,6%. Причиной назывался дисбаланс спроса и предложения.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков подтвердил, что российские торговые сети передали Минпромторгу ценовые предложения изготовителей яиц и мяса птицы. При этом в Минсельхозе РФ пока не получали информации об увеличении цен от основных поставщиков птицеводческой продукции. В ведомстве допустили, что рост стоимости кормовой базы и спроса спровоцирует некоторый рост цен на продукцию. При этом отмечалось, что увеличение стоимости будет незначительным.

Ранее СМИ сообщали, что в России могут вырасти цены на колбасу и сосиски. С предложением увеличить стоимость товара к торговым сетям обратились мясопереработчики. Они попросили поднять цены продуктов на 10–15% из-за подорожания свинины и мяса курицы.

Позднее призыв производителей об увеличении стоимости продуктов прокомментировали в министерстве сельского хозяйства РФ. Там отметили, что в последние годы в стране активно развивается мясная отрасль, что благотворно влияет на сохранение уровня цен.