РИА Новости: в Одессе произошел пожар

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Пожар начался после удара по Одессе. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.

"В Одессе пожар после прилета", – указано в сообщении.

В Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины ранее была объявлена воздушная тревога. Согласно сообщениям очевидцев, после первого взрыва последовала вторичная детонация, после которой начался пожар.

Ранее взрыв произошел в подконтрольном Киеву городе Запорожской области. По данным СМИ, пострадавших и погибших не обнаружено. Во время взрыва оказался поврежден промышленный объект.