01 мая, 22:50Происшествия
Средства ПВО РФ сбили украинский БПЛА над Курской областью
Фото: министерство обороны РФ
Силы ПВО России уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Обоянским районом Курской области. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале.
В своей публикации он также поблагодарил бойцов российской противовоздушной обороны.
Ранее губернатор предупреждал жителей об опасности атаки БПЛА. Он призвал граждан сохранять бдительность и заявил, что средства ПВО приведены в готовность для отражения атаки.
Также днем 1 мая власти Курской области объявили об угрозе атаки беспилотников. Спустя время предупреждение было отменено.
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