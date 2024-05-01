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01 мая, 22:50

Происшествия

Средства ПВО РФ сбили украинский БПЛА над Курской областью

Фото: министерство обороны РФ

Силы ПВО России уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Обоянским районом Курской области. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале.

В своей публикации он также поблагодарил бойцов российской противовоздушной обороны.

Ранее губернатор предупреждал жителей об опасности атаки БПЛА. Он призвал граждан сохранять бдительность и заявил, что средства ПВО приведены в готовность для отражения атаки.

Также днем 1 мая власти Курской области объявили об угрозе атаки беспилотников. Спустя время предупреждение было отменено.

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