Административное здание загорелось на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар произошел в двухэтажном административном здании на северо-востоке столицы. Предварительная площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. Об этом МЧС России сообщило в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, горит здание по адресу улица Осташковская, дом 4, строение 6. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что огонь распространился на два этажа здания, а также кровлю. К тушению возгорания привлекли свыше 70 человек и 22 единицы техники, в данный момент пожар локализован, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о пожаре в СНТ "Разведчик" на территории Забайкальского края. Огонь охватил около 30 дачных строений, а позже перешел на лесной массив.

Спустя время пожарным удалось локализовать возгорание. Предварительно, площадь пожара составила 1,2 тысячи "квадратов".