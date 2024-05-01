Около 30 дачных строений загорелись в Забайкальском крае

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Огонь охватил около 30 дачных строений в СНТ на территории Забайкальского края. МЧС РФ рассказало о происшествии в своем телеграм-канале.

"В Читинском районе горит садовое некоммерческое товарищество. Предварительно, огонь охватил 30 строений. Пожар перешел на лесной массив", – сообщается в публикации.

По данным ведомства, к тушению привлекли 86 спасателей и 24 единицы техники.

Ранее в Улан-Удэ была объявлена эвакуация жителей микрорайона Бурвод из-за возгорания жилых домов, которое возникло из-за штормового ветра.

Пожар охватил 20 домов и хозпостроек. В тушении огня принимали участие свыше 70 человек и 19 единиц техники.

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение в СНТ. По предварительным данным, огонь уничтожил 17 дачных домов.

