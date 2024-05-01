01 мая, 11:51Происшествия
Около 30 дачных строений загорелись в Забайкальском крае
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Огонь охватил около 30 дачных строений в СНТ на территории Забайкальского края. МЧС РФ рассказало о происшествии в своем телеграм-канале.
"В Читинском районе горит садовое некоммерческое товарищество. Предварительно, огонь охватил 30 строений. Пожар перешел на лесной массив", – сообщается в публикации.
По данным ведомства, к тушению привлекли 86 спасателей и 24 единицы техники.
Ранее в Улан-Удэ была объявлена эвакуация жителей микрорайона Бурвод из-за возгорания жилых домов, которое возникло из-за штормового ветра.
Пожар охватил 20 домов и хозпостроек. В тушении огня принимали участие свыше 70 человек и 19 единиц техники.
Спасателям удалось ликвидировать открытое горение в СНТ. По предварительным данным, огонь уничтожил 17 дачных домов.
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