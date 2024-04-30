Пожар на складе в подмосковном Раменском потушили

Фото: ТАСС/МЧС России

Пожарные справились с огнем на складе в Раменском. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале МЧС России.

"Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в Подмосковье", – говорится в публикации.

О пожаре на складе стало известно утром 30 апреля. В помещении хранились пластиковые трубы. Огонь быстро распространился на 2 тысячи "квадратов".

Огнеборцы оперативно локализовали возгорание. В тушении участвовали 70 спасателей и 22 единицы техники.

