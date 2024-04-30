Пожарные локализовали возгорание на складе в подмосковном Раменском

Фото: ТАСС/МЧС России

Огнеборцам удалось локализовать пожар в складском помещении в подмосковном Раменском на площади 2 тысячи "квадратов". МЧС РФ рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Специалисты не допустили дальнейшего распространения огня", – говорится в публикации.

В настоящее время открытое горение ликвидировано, добавили в ведомстве.

О возгорании стало известно во вторник, 30 апреля. Уточнялось, что огонь охватил склад с пластиковыми трубами. Из здания самостоятельно выбрались 30 человек.

К тушению привлекли 70 спасателей и 22 единицы техники.

