Склад с полиэтиленом загорелся в подмосковном Раменском

Фото: ТАСС/МЧС России

Возгорание произошло на складе с полиэтиленом в Раменском. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале МЧС России.

"В городском округе Раменский горит склад с пластиковыми трубами. Площадь пожара – 2 000 квадратных метров. Самостоятельно из здания эвакуировались 30 человек", – уточняется в публикации.

В борьбе с огнем задействовали около 70 спасателей и 22 единицы специальной техники. В МЧС отметили, что пламя быстро распространяется.

Ранее неэксплуатируемое здание загорелось на востоке Москвы. Пожар произошел 24 апреля в двухэтажном сооружении напротив 18-го строения, дома 1, в 1-м Иртышском проезде.

Тогда в ликвидации огня принимали участие 24 специалиста и 7 единиц техники.

