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Пожар на площади 1,2 тыс кв м произошел в производственном здании в Подмосковье
Фото: МЧС России
Пожар произошел в производственном здании в подмосковном Орехово-Зуеве на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
По данным ведомства, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, пока сведений о пострадавших не поступало.
До этого крупное возгорание произошло на складе в Удмуртии. Тогда огонь распространился на тысячу "квадратов".
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