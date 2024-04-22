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Происшествия

Пожар на площади 1,2 тыс кв м произошел в производственном здании в Подмосковье

Фото: МЧС России

Пожар произошел в производственном здании в подмосковном Орехово-Зуеве на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, пока сведений о пострадавших не поступало.

До этого крупное возгорание произошло на складе в Удмуртии. Тогда огонь распространился на тысячу "квадратов".

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