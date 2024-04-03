Пожар в ангаре в Ростове-на-Дону ликвидирован

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Пожар, возникший в ангаре на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону, ликвидирован. Об этом МЧС России сообщило в своем телеграм-канале.

Предварительно, погибших и пострадавших нет.

Ранее спасатели локализовали возгорание на площади одной тысячи квадратных метров. По информации ведомства, в здании была легковоспламеняющаяся жидкость. Для тушения пожара были привлечены 68 специалистов и 23 единицы техники.

В конце марта пожар также возник в двухэтажном складе с бумагой в Ростове-на-Дону. Его площадь составила 800 "квадратов", на месте происшествия работали 73 специалиста и 27 единиц техники.

Спустя время спасатели потушили возгорание. Информация о пострадавших не поступала.