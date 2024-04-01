Спасатели ликвидировали открытое горение в цехе в Екатеринбурге

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели ликвидировали открытое горение в цехе по производству трансформаторов в Екатеринбурге. Об этом сообщили в телеграм-канале российского министерства чрезвычайных ситуаций.

"Огнеборцы МЧС России всего эвакуировали 24 баллона: 20 с кислородом и 4 с пропаном", – следует из сообщения.

Возгорание на территории промышленной площадки в Екатеринбурге произошло в понедельник, 1 апреля. Изначально площадь пожара составила более 4 тысяч квадратных метров, позже она выросла до 4,5 тысячи "квадратов".

В МЧС сообщали, что на площади 200 квадратных метров случилось обрушение крыши. До прибытия пожарно-спасательных бригад из горящего здания самостоятельно эвакуировались 15 людей. На территории ЧП развернули оперативный штаб.

Спустя время спасателям удалось локализовать возгорание на площади 4,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, МЧС проводило разведку с помощью беспилотника.

