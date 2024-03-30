30 марта, 13:44Происшествия
Пожар на чердаке корпуса МГТУ им. Баумана ликвидирован
Фото: МЧС России
Спасатели полностью ликвидировали пожар на чердаке корпуса МГТУ имени Баумана в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее было ликвидировано открытое горение, а до этого спасателям удалось остановить распространение огня на площади 40 квадратных метров.
Пожар произошел в корпусе МГТУ имени Баумана в Бригадирском переулке. Сперва говорилось, что на площади 20 квадратных метров горит чердак 4-этажного здания.
На место происшествия прибыли пожарные. Людей эвакуировали из здания. Уточнялось, что горит реконструируемый корпус университета, построенный в конце XIX века. В нем располагалась химическая лаборатория Императорского Московского технического училища.
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