30 марта, 13:13Происшествия
Открытое горение на кровле "Бауманки" ликвидировано
Фото: МЧС России
Открытое горение на кровле корпуса МГТУ имени Н. Э. Баумана в Москве ликвидировано, сообщили в оперативных службах.
Проводится проливка помещения. Пострадавших в результате ЧП нет.
До этого спасателям удалось остановить распространение огня на площади 40 квадратных метров. Продолжаются работы по полной ликвидации пожара.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в корпусе МГТУ имени Баумана в Бригадирском переулке. Говорилось, что на площади 20 квадратных метров горит чердак 4-этажного здания.
На место происшествия прибыли пожарные. Ведется эвакуация. Уточнялось, что горит реконструируемый корпус университета, построенный в конце XIX века. В нем располагалась химическая лаборатория Императорского Московского технического училища.
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