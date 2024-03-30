30 марта, 12:48Происшествия
Пожар в "Бауманке" локализован на 40 квадратных метрах
Фото: МЧС России
Пожарные оперативно локализовали возгорание на кровле МГТУ имени Н. Э. Баумана в столице, сообщили Москве 24 в оперативных службах.
Спасателям удалось остановить распространение огня на площади 40 квадратных метров. Проводятся работы по полной ликвидации пожара. Пострадавших в результате ЧП нет.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в корпусе МГТУ имени Баумана в Бригадирском переулке. Говорилось, что на площади 20 квадратных метров горит чердак 4-этажного здания.
На место происшествия прибыли пожарные. Ведется эвакуация. Уточнялось, что горит реконструируемый корпус университета, построенный в конце XIX века. В нем располагалась химическая лаборатория Императорского Московского технического училища.
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