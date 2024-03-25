Грузовик загорелся в результате ДТП на 45-м км МКАД

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Грузовой автомобиль воспламенился в результате ДТП на внешней стороне 45-го километра МКАД в районе развязки с Киевским шоссе. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что движение по внешней стороне МКАД ограничено. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ночью 25 марта движение транспорта в районе дома 196Б на Варшавском шоссе было затруднено в связи с ДТП с несколькими автомобилями. На территории происшествия работали оперативные службы Москвы.

До этого авария с участием автобуса произошла в районе дома 67 по Анадырскому проезду. Водитель автобуса 774 маршрута не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на препятствие. В результате пострадали два пассажира, добавили в Дептрансе.