25 марта, 09:55Происшествия
Грузовик загорелся в результате ДТП на 45-м км МКАД
Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"
"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.
В департаменте добавили, что движение по внешней стороне МКАД ограничено. Водителей призвали выбирать пути объезда.
Ночью 25 марта движение транспорта в районе дома 196Б на Варшавском шоссе было затруднено в связи с ДТП с несколькими автомобилями. На территории происшествия работали оперативные службы Москвы.
До этого авария с участием автобуса произошла в районе дома 67 по Анадырскому проезду. Водитель автобуса 774 маршрута не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на препятствие. В результате пострадали два пассажира, добавили в Дептрансе.