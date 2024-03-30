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Пожар произошел в МГТУ имени Баумана, расположенном в Бригадирском переулке, сообщает Агентство "Москва".

По предварительным данным, на площади 20 квадратных метров горит крыша университета. Оттуда идет густой серый дым.

На место происшествия прибыли пожарные. Ведется эвакуация. В ТАСС уточнили, что горит реконструируемый корпус университета, построенный в конце XIX века. В нем располагалась химическая лаборатория Императорского Московского технического училища.

Ранее в ТиНАО загорелся магазин "Дикси". Площадь пожара составила 80 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

