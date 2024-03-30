30 марта, 12:08Происшествия
Пожар произошел в МГТУ имени Баумана
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Пожар произошел в МГТУ имени Баумана, расположенном в Бригадирском переулке, сообщает Агентство "Москва".
По предварительным данным, на площади 20 квадратных метров горит крыша университета. Оттуда идет густой серый дым.
На место происшествия прибыли пожарные. Ведется эвакуация. В ТАСС уточнили, что горит реконструируемый корпус университета, построенный в конце XIX века. В нем располагалась химическая лаборатория Императорского Московского технического училища.
Ранее в ТиНАО загорелся магазин "Дикси". Площадь пожара составила 80 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.
Здание магазина загорелось в Красной Пахре