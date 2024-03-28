Магазин "Дикси" загорелся в ТиНАО

Пожар произошел в магазине "Дикси" в ТиНАО сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Москве.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 12:30. Пожар начался по адресу Калужское шоссе, 45-й километр, дом 4в. Площадь пожара составила 80 квадратных метров, людей в здании нет, информации о пострадавших не поступало.

В ведомстве добавили, что открытое горение ликвидировано, на месте происшествия обстановка спокойная.

В столичном Дептрансе уточнили, что движение в районе происшествия затруднено, водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в селе Пимено-Черни Волгоградской области погибли две девочки. Как рассказали в СУ СК РФ по региону, спастись смог только 14-летний подросток, он госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причину пожара.