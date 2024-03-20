Утеплитель строящегося многоэтажного дома загорелся в пригороде подмосковного Видного

Многоэтажный строящийся дом загорелся в микрорайоне Северный квартал деревни Сапроново, которая расположена под Видным. Над домом стал подниматься черный столб дыма.

Пожарный гарнизон Ленинского округа сообщил, что произошло возгорание утеплителя, которое и вызвало появление такого густого дыма. Площадь возгорания составляет 50 квадратных метров.

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