Утеплитель вспыхнул в строящемся ЖК в Подмосковье

Фото: 50.mchs.gov.ru

Утеплитель загорелся на 20-м этаже строящегося здания в жилом комплексе "Брусника" в Ленинском городском округе Московской области, сообщает РИА Новости.

В региональном главке МЧС РФ уточнили, что ЧП произошло в деревне Сапроново. На место происшествия направились пожарно-спасательные подразделения. В 11:45 они локализовали возгорание, а в 11:55 ликвидировали открытое горение.



Видео: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Ранее крупный пожар произошел в квартире на северо-востоке Москвы, где взорвался электросамокат. В результате погибших нет.

До этого крупный пожар произошел в Ярославле. Там загорелся многоквартирный жилой дом на проспекте Ленина. Площадь пожара составила 1 400 квадратных метров, из здания были эвакуированы 50 человек. В результате возгорания также никто не пострадал.