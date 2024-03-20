20 марта, 12:04 (обновлено 21.03.2024 21:19)Происшествия
Утеплитель вспыхнул в строящемся ЖК в Подмосковье
Фото: 50.mchs.gov.ru
Утеплитель загорелся на 20-м этаже строящегося здания в жилом комплексе "Брусника" в Ленинском городском округе Московской области, сообщает РИА Новости.
В региональном главке МЧС РФ уточнили, что ЧП произошло в деревне Сапроново. На место происшествия направились пожарно-спасательные подразделения. В 11:45 они локализовали возгорание, а в 11:55 ликвидировали открытое горение.
До этого крупный пожар произошел в Ярославле. Там загорелся многоквартирный жилой дом на проспекте Ленина. Площадь пожара составила 1 400 квадратных метров, из здания были эвакуированы 50 человек. В результате возгорания также никто не пострадал.
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