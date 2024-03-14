14 марта, 16:17Происшествия
Открытое горение в многоквартирном доме в центре Ярославля ликвидировали
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом многоквартирном доме на проспекте Ленина в центре Ярославля. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
"В 15:12 – ликвидация открытого горения", – говорится в сообщении.
О пожаре в центре города стало известно 14 марта. Изначально площадь возгорания составляла 1 000 квадратных метров. На территории ЧП работают 70 спасателей и 23 единицы техники.
В свою очередь, региональная прокуратура начала проверку по факту случившегося. Сам пожар произошел в доме № 18/50 на проспекте Ленина. Ведомство оценит исполнение требований законодательства, а при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
Спустя некоторое время пожар локализовали на 1 400 квадратных метров. Из здания эвакуировали 50 человек. Для них создали пункт временного размещения. В результате возгорания никто не пострадал.
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