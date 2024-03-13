Под Новосибирском ликвидировали открытое горение в здании со спиртосодержащей продукцией

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение ликвидировали в здании со спиртосодержащей продукцией в поселке Мочище Новосибирской области. Об этом сообщило МЧС России в своем телеграм-канале.

По информации ведомства, возгорание началось в одноэтажном кирпичном здании, произошло обрушение кровли. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров.

Сотрудники МЧС РФ вынесли из огня пять газовых баллонов, в тушении пожара приняли участие 41 специалист и 12 единиц техники.

Ранее сообщалось, что три человека погибли при пожаре в деревне Красный Яр Тюменской области. Возгорание произошло на пилораме, его площадь составила 600 "квадратов". Спасатели вывели на улицу двоих людей, тела трех погибших нашли в ходе тушения огня. На месте работали 33 специалиста и 10 единиц техники МЧС РФ.

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