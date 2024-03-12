На объекте ТЭК в Нижегородской области потушили пожар

Фото: телеграм-канал "Глеб Никитин"

Возгорание на установке по переработке нефти в Кстовской промзоне Нижегородской области полностью потушили. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор региона Глеб Никитин.

Он уточнил, что Роспотребнадзор не зафиксировал в воздухе в зоне жилых домов превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

"Благодарю всех за оперативную и слаженную работу", – заключил он.

Атака БПЛА на объект ТЭК была произведена утром 12 марта. Губернатор региона рассказал, что из-за этого происшествия на одной из установок по переработке нефти произошел пожар.

Речь идет о заводе "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстове. В ликвидации пожара был задействован специальный поезд, подчеркнули в РЖД. В СМИ также сообщали, что на установке была временно приостановлена работа.



Спасатели ликвидировали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области