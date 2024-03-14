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14 марта, 16:02

Происшествия

Пожар в ангаре на территории строительного рынка в ТиНАО потушили

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Возгорание, которое произошло в ангаре на территории строительного рынка в ТиНАО, было ликвидировано. Об этом Агентству "Москва" заявил источник.

При этом, по информации собеседника агентства, в результате пожара пострадал один человек.

Пожар на территории строительного рынка в ТиНАО начался 14 марта примерно в 13:40. По данным оперативных служб, загорелся металлический ангар. При этом в столичном главке МЧС России заявили, что площадь пожара увеличилась в три раза, с 50 до 150 квадратных метров.

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