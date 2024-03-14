Пожар в центре Ярославля локализовали на площади 1,4 тыс кв м

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в многоэтажном доме в центре Ярославля локализовали на 1 400 квадратных метров, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве уточнили, что из здания эвакуировали 50 человек. Для них создали пункт временного размещения. По данным МЧС, в результате возгорания никто не пострадал.

О пожаре в центре города стало известно 14 марта. Изначально площадь возгорания составляла 1 000 квадратных метров. На территории ЧП работают 70 спасателей и 23 единицы техники.

В свою очередь, региональная прокуратура начала проверку по факту случившегося. Сам пожар произошел в доме № 18/50 на проспекте Ленина. Ведомство оценит исполнение требований законодательства, а при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

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