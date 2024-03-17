Открытое горение на складе автозапчастей во Владивостоке ликвидировали

Фото: МЧС России

Пожар произошел на складе автомобильных запчастей во Владивостоке. Огнеборцы ликвидировали открытое горение на 600 квадратных метрах, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"Сотрудники МЧС России проводят разборку и проливку конструкций", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают 39 специалистов и 7 единиц техники ведомства.

Ранее возгорание произошло на складе стройматериалов в подмосковном Раменском. Из-за пожара у здания обрушилась крыша, а после случилась разгерметизация контейнера с горюче-смазочным материалом. Спустя время огонь перекинулся на соседний объект.

Изначально площадь огня составляла 700 квадратных метров, однако на момент локализации пожара площадь увеличилась до 970 квадратных метров.

На следующий день огнеборцам удалось полностью потушить возгорание.



Офисное здание загорелось в центре Владивостока