11 марта, 10:22Происшествия
Склад со стройматериалами загорелся в Подмосковье
По информации ведомства, огонь распространился на площади 700 квадратных метров. На данный момент, как уточнили в пресс-службе, информация о пострадавших не появлялась.
Сейчас сотрудники МЧС России занимаются полной ликвидацией пожара, заключили в ведомстве.
Ранее стало известно, что мужчина, женщина и их шестилетний ребенок погибли при пожаре в двухэтажном частном доме в поселении Новофедоровском в ТиНАО. По информации МЧС России, огонь охватил около 100 квадратных метров. Специалисты выяснят обстоятельства и причины произошедшего.
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