Склад со стройматериалами загорелся в Подмосковье

Возгорание произошло на складе стройматериалов в подмосковном поселке Родники. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По информации ведомства, огонь распространился на площади 700 квадратных метров. На данный момент, как уточнили в пресс-службе, информация о пострадавших не появлялась.

Сейчас сотрудники МЧС России занимаются полной ликвидацией пожара, заключили в ведомстве.

Ранее стало известно, что мужчина, женщина и их шестилетний ребенок погибли при пожаре в двухэтажном частном доме в поселении Новофедоровском в ТиНАО. По информации МЧС России, огонь охватил около 100 квадратных метров. Специалисты выяснят обстоятельства и причины произошедшего.