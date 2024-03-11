Три человека погибли при пожаре в двухэтажном частном доме в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Три человека погибли при пожаре в двухэтажном частном доме в поселении Новофедоровском в ТиНАО. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"В Новофедоровском горел деревянный двухэтажный частный дом. Огонь охватил около 100 квадратных метров, произошло частичное обрушение перекрытий и перегородок", – говорится в сообщении.

Сейчас на месте ЧП проводятся работы по проливке объекта и разбору завалов. Спасатели установили, что погибшими оказались мужчина, женщина и их шестилетний ребенок.

На месте происшествия работают 30 сотрудников МЧС и 6 единиц техники. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

До этого пожар произошел в частном доме в Зеленограде. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из горящего здания четырех человек. Позже стало известно, что двое из них скончались.



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