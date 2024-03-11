11 марта, 08:56Происшествия
Три человека погибли при пожаре в двухэтажном частном доме в ТиНАО
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Три человека погибли при пожаре в двухэтажном частном доме в поселении Новофедоровском в ТиНАО. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
"В Новофедоровском горел деревянный двухэтажный частный дом. Огонь охватил около 100 квадратных метров, произошло частичное обрушение перекрытий и перегородок", – говорится в сообщении.
Сейчас на месте ЧП проводятся работы по проливке объекта и разбору завалов. Спасатели установили, что погибшими оказались мужчина, женщина и их шестилетний ребенок.
На месте происшествия работают 30 сотрудников МЧС и 6 единиц техники. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.
До этого пожар произошел в частном доме в Зеленограде. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из горящего здания четырех человек. Позже стало известно, что двое из них скончались.
Крупный пожар вспыхнул в ангаре под Петербургом
Читайте также
- Пожарные потушили возгорание в частном доме в Зеленограде
- Пожар произошел в квартире жилого дома в ТиНАО