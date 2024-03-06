Пожарные потушили возгорание в частном доме в Зеленограде

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в частном доме на улице Новомалино в Зеленограде полностью ликвидирован. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.

По уточненной информации ведомства, в результате происшествия погибли четыре человека. Кроме того, при пожаре обрушилась кровля дома на площади 20 квадратных метров.

Причины возгорания в данный момент устанавливаются, сообщили в МЧС.

Пожар в частном доме в Зеленограде вспыхнул в ночь на 6 марта. Спасатели эвакуировали из горящего дома четверых жильцов, однако позже они скончались. Также были эвакуированы на улицу трое жильцов из соседнего дома, на который мог распространиться огонь.

Через некоторое время огнеборцы локализовали пожар на площади 100 квадратных метров. Прокуратура Зеленоградского административного округа взяла под контроль установление всех обстоятельств пожара.

"Безопасный город": сотрудники МЧС спасли троих человек из пожара на Каспийской улице