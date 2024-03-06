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Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в частном доме в Зеленограде
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Прокуратура Зеленоградского административного округа взяла под контроль установление всех обстоятельств пожара в частном доме на улице Новомалино в Зеленограде. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокураторы.
Отмечается, что точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. На месте работу правоохранительных органов и спецслужб координирует зампрокурора округа Владимир Фатнев.
О возгорании одноэтажного частного дома в Зеленограде стало известно в ночь на 6 марта. Спасатели эвакуировали из дома четырех жильцов, однако позже двое из них скончались.
Огнеборцы локализовали возгорание на площади 100 квадратных метров.
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