Пожар произошел в квартире жилого дома в ТиНАО

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Пожар произошел в квартире четырехэтажного жилого дома на улице Ленина в поселке Кокошкино ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС РФ по столице.

Возгорание площадью 2 квадратных метра было ликвидировано вечером 5 марта.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, в результате произошедшего погибли два человека. Предварительно, они отравились угарным газом.

Ранее сообщалось, что машина воспламенилась на набережной Академика Туполева в районе дома 19 на внутренней стороне ТТК перед въездом в Лефортовский тоннель. Движение в районе инцидента затруднено, водителей призвали выбирать пути объезда.

До этого здание автосервиса загорелось в микрорайоне Сходня в городском округе Химки. Площадь возгорания составила порядка тысячи квадратных метров. Через некоторое время пожарным удалось полностью потушить огонь.

Автосервис загорелся в Химках