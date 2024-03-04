Автосервис загорелся в Химках на площади 1 тыс "квадратов" – МЧС

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Здание автосервиса загорелось в микрорайоне Сходня в городском округе Химки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Площадь возгорания составила порядка тысячи квадратных метров. Огонь удалось локализовать.

ЧП произошло на улице Октябрьской, 37. До прибытия пожарно-спасательных подразделений пять человек самостоятельно покинули горящее здание. К тушению привлекли 38 человек и 11 единиц техники.

Днем 1 марта стало известно о взрыве газовоздушной смеси, который произошел в одной из квартир многоэтажного жилого дома на улице Чернышевского в Серпухове. Прокуратура организовала проверку.

Взрыв спровоцировал пожар. Повреждения получили четыре квартиры, рассказали в прокуратуре Московской области. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они проведут осмотр и установят обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, следственное управление Следственного комитета по Подмосковью возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".