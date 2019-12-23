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Происшествия

18:12

Москвичка отдала экстрасенсу деньги для решения материальных проблем

происшествия

Фото: depositphotos/belchonock

Столичная полиция проводит проверку о хищении у женщины денег под предлогом оказания эзотерических услуг. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что 22 декабря к сотрудникам полиции обратилась 34-летняя жительницы Москвы, которая сообщила о переводе денег экстрасенсу для решения материальных проблем.

Пострадавшая пояснила, что объявление об оказании услуг эзотерического и спиритического характера нашла в интернете. Всего с ноября по декабрь женщина перевела "специалисту" 10,5 тысячи рублей.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту инцидента.

Ранее московская пенсионерка заплатила "ясновидящей" больше миллиона рублей за консультации по телефону. Ясновидящая заверила женщину, что та уже "на грани смерти", но спасти ее все еще возможно, при этом "ни одна церковь и ни один врач" что-то сделать не в силах.

При этом медиум заявила, что рассказывать о "лечении" никому нельзя, иначе оно не подействует. В итоге пенсионерка влезла в кредиты и только потом сходила к специалистам. Они поставили диагноз "межпозвоночная грыжа". В итоге пострадавшая в общей сумме заплатила 1,3 миллиона рублей.

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