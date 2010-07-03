Пенсионерка отдала экстрасенсу больше миллиона рублей за телефонные консультации

Пенсионерка заплатила экстрасенсу больше миллиона рублей за консультации по телефону

Московская пенсионерка заплатила ясновидящей в десятом поколении больше миллиона рублей за консультации по телефону, передает телеканал Москва 24. Псевдоцелительница обещала вернуть клиентке здоровье и убедила ее, что больше помочь не сможет никто.

Всего женщина заплатила экстрасенсу один миллион триста тысяч. Жаловалась пенсионерка на то, что отнимаются спина и ноги. Ясновидящая заверила женщину, что та уже "на грани смерти", но спасти ее все еще возможно, при этом "ни одна церковь и ни один врач" что-то сделать не в силах. При этом медиум заявила, что рассказывать о "лечении" никому нельзя, иначе оно не подействует. В итоге пенсионерка влезла в кредиты и только потом сходила к специалистам. Они поставили диагноз: межпозвоночная грыжа.

Как отметил блогер Михаил Лидин, разоблачающий на своем YouTube-канале деятельность экстрасенсов, все передачи про подобных "специалистов" – просто обман.

"Они получают письма от людей: ой, помогите, у меня там в семье кто-то умер, у меня происходят какие-то необъяснимые события или какие-то загадочные феномены дома. Но перед этим сначала их помощники, работники этой телепередачи, собирают информацию о людях заранее. Потом эту информацию выдают под видом потустороннего откровения", – рассказал Лидин.

Как показывает статистика, к экстрасенсам обращаются в основном женщины. При этом возбудить уголовное дело практически невозможно, так как крайне тяжело установить факт передачи средств по принуждению.

Ранее сообщалось, что жительница столицы отдала деньги якобы экстрасенсу за изгнание "ангела смерти". В правоохранительные органы поступило заявление от 58-летней горожанки. Женщина рассказала, что в марте прошлого года во время просмотра телевизора она обратила внимание на программу, в которой экстрасенс принимала звонки от граждан и помогала им с проблемами. Заявительница позвонила по указанному номеру, и через некоторое время с ней связалась женщина, представившаяся украинской целительницей и экстрасенсом Ильмирой Дербенцевой. Она сказала, что заявительнице явился "ангел смерти", которого необходимо изгнать в кратчайшие сроки, после чего провела несколько сеансов на сумму 250 тысяч рублей.